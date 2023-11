Verrat? Deshalb gab Tim Sommerhaus-Stimme Justine und Arben

Es gab einen Grund! Bei Das Sommerhaus der Stars wird es immer spannender: Denn das Finale ist zum Greifen nahe. Daher fangen die Kandidaten auch langsam an, Strategien zu entwickeln. In einem ehrlichen Gespräch gestand Tim Toupet (52) seinen Konkurrenten Justine Dippl und Arben Zekic, ihnen den Sieg am meisten zu gönnen. Doch dann gaben er und seine Partnerin Carina Crone dem Paar ihre Stimme beim Stimmungsbarometer. War das Verrat?

Nein – klärt Justine nun gegenüber Promiflash auf: "Wir haben untereinander besprochen, dass wir Carina und Tim wählen und sie wählen uns, da wir dem Stress ein bisschen aus dem Weg gehen wollten, der dort stattgefunden hat." Die vier hatten es also genau so geplant, weswegen keiner am Ende sauer war. Den Zuschauer dürfte das jedoch verwirrt haben – genauso wie Tims Aussage, dass er kein Problem damit hätte, wenn jeder ihn wählen würde.

Als der Schlagerstar dann tatsächlich ein paar Stimmen bekam, fand er es nicht mehr so in Ordnung, wie vorher betont. Auch Justine überraschte die Szene: "Dass Tim zuerst gehen wollte und dann wieder nicht, hat uns auch verwirrt und auch im Haus für Missverständnisse gesorgt. Aber letztendlich hat ihn wohl der Ehrgeiz wieder gepackt." Die Mama einer Tochter scheint Tim aber zu verstehen, auch wenn es alles etwas durcheinander gebracht habe.

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, März 2022

THÜRINGEN PRESS Tim Toupet bei der Carmen Nebel Show, 2019

Das Sommerhaus der Stars, RTL Justine Dippl bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

