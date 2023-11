Welcher Sänger verbirgt sich unter diesem Voldemort-Kostüm?

Dieser Promi ist gar nicht wiederzuerkennen! An Halloween lassen es sich auch zahlreiche Stars nicht nehmen, in andere Rollen zu schlüpfen. So begeisterten bereits Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) in Kostümen des Filmklassikers "Kill Bill", während Heidi Klum (50) zu einem pompösen Pfau wurde mitsamt ihres Tom Kaulitz' (34) als Ei im Schlepptau. Einige Stars und Sternchen sind sogar überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Welches ehemalige Boyband-Mitglied wurde hier bloß zu Lord Voldemort?

Der Award für eines der authentischsten Halloween-Kostüme geht wohl an Zayn Malik (30)! Das einstige One Direction-Mitglied teilte auf Instagram Bilder seiner legendären Verkleidung. Anlässlich des alljährlichen Gruseltags verkleidete sich der Sänger als Harry Potter-Bösewicht Lord Voldemort – und dabei ist Zayn gar nicht mehr wiederzuerkennen!

Doch die Promiwelt greift für ihre Kostüme nicht bloß zu bekannten Film- und TV-Gesichtern oder Tierverkleidungen. Sharon (71) und Ozzy Osbourne (74) gingen an Halloween nämlich als Kanye West (46) und seine Liebste Bianca Censori vor die Haustür! Dafür war der Musiker vollständig in Schwarz gehüllt, während seine Frau sich bloß mit einem Kissen vor ihrem scheinbar nackten Körper zeigte.

Instagram / zayn Zayn Malik als Lord Voldemort

Getty Images Zayn Malik bei den Grammy Awards 2018

Instagram / sharonosbourne Ozzy und Sharon Osbourne

