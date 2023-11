Kurz nach Trennung: James Haskell flirtet mit neuer Frau!

James Haskell (38) scheint mit seiner Trennung bestens klarzukommen. Vor wenigen Tagen bestätigten der einstige Rugby-Spieler und seine Ehefrau Chloe Madeley (36), dass sie seit September getrennt sind. Die beiden waren rund fünf Jahre verheiratet gewesen und sind Eltern einer knapp ein Jahr alten Tochter namens Bodhi. Doch allzu bedrückt ist James nach dem Liebes-Aus nicht: Er ist schon wieder mit einer anderen Frau unterwegs!

Paparazzi erwischten den 38-Jährigen bei einem Event in London. Auf den Schnappschüssen, die The Sun vorliegen, wirkt er total happy. Einige Fotos sind aber besonders interessant: Darauf ist James mit einer Frau zu sehen. Die beiden scheinen sich gut verstanden zu haben – ganz vertraut und mit einem breiten Lächeln nahm der Ex-Sportler die Blondine in den Arm und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Um wen es sich bei der Dame handelt, ist allerdings nicht klar.

James' Noch-Frau Chloe scheint etwas mehr unter dem Beziehungs-Aus zu leiden. Laut Mirror war sie kürzlich ebenfalls abgelichtet worden: Mit heruntergezogener Kapuze und in einem komplett schwarzen Outfit war sie zum Training aufgebrochen. Laut der Körpersprachexpertin Judi James sei dies ein Anzeichen dafür, dass die UK-Dschungelcamp-Teilnehmerin "die Trennung extrem schwer mitnimmt und sie am Boden zerstört ist".

Getty Images James Haskell und Chloe Madeley im Januar 2020

Instagram / madeleychloe James Haskell und Chloe Madeley im August 2022

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley und ihre Tochter Bodhi Rae Georgia Haskell

