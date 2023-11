Kylie Jenner und Timothée besuchen gemeinsam Preisverleihung

Sie scheinen sich nicht mehr verstecken zu wollen! Wochenlang hielten sich die Gerüchte um Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (27) hartnäckig. Erst kürzlich zeigten sich dann die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Schauspieler erstmals knutschend in der Öffentlichkeit.Ihr Liebesglück bestätigten die beiden Turteltauben offiziell aber bis dato noch nicht. Dennoch besuchten Kylie und Timothée jetzt erneut gemeinsam ein Event!

Anlässlich der diesjährigen Verleihung des WSJ. Magazine Innovators Awards am Mittwoch ging es für die 26-Jährige und ihren Lover nach New York: Kylie wurde nämlich als Markeninnovatorin des Jahres geehrt, während Timothée dem Regisseur Martin Scorsese (80) die Auszeichnung für den Filminnovator des Jahres überreichen durfte. Wie die aktuellen Bilder zeigen, saßen die beiden die gesamte Preisverleihung beieinander und strahlten, was das Zeug hielt. Laut People sollen die Unternehmerin und der "Wonka"-Darsteller auch gemeinsam die Veranstaltung verlassen haben. Auf einen gemeinsamen Auftritt auf dem Red Carpet verzichteten Kylie und Timothée allerdings.

Dass es zwischen den beiden dennoch immer ernster wird, machte bereits ein Insider gegenüber OK! deutlich – denn der 27-Jährige hat schon die zwei Kinder seiner Auserwählten kennengelernt. "Er ist großartig zu ihnen", verriet die Quelle. Töchterchen Stormi (5) und Sohnemann Aire (1), die aus Kylies Beziehung mit Travis Scott (32) hervorgingen, sollen Timothée sogar regelrecht verehren. "Sie haben sich ihm ziemlich angenähert, weil er immer im Haus ist und bei ihnen übernachtet", so der Informant.

Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den US Open 2023

Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Kylie Jenner und ihre Kinder Stormi und Aire

