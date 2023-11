Liebes-Aus? Valentina Pahde und Dominik sind sich entfolgt

Ist da etwas im Busch? Valentina Pahde (29) und Dominik Guehrs (33) machten ihre Liebe im Mai dieses Jahres mit einigen Pärchenbildern offiziell. Zuvor hatten die Fans der ehemaligen GZSZ-Darstellerin schon lange spekuliert, ob zwischen ihr und dem Profi-Sportler etwas laufen könnte. Ansonsten halten sich die beiden Turteltauben mit Liebes-Content eher zurück – doch nun gibt es Grund zur Annahme, dass bei Valentina und Dominik alles aus sein könnte…

Von dem Turtelfoto, das Valentina im Mai bei Instagram postete, um die Beziehung offiziell zu machen, fehlt heute jede Spur. Betrachtet man die Follower-Liste der Schönheit näher, fällt auch auf: Dominiks Account ist darin nicht mehr zu finden. Der Wakeboarder ist der Schauspielerin offenbar ebenfalls entfolgt. Bedeutet das etwa, dass sich die beiden getrennt haben?

Schon vor dem offiziellen Pärchenouting hatte die Blondine in ihrer Instagram-Story angedeutet, in festen Händen zu sein: Aus dem Indonesien-Urlaub teilte sie ein Foto, das sie von hinten zeigt. Darauf war deutlich ein männlicher Arm zu erkennen, der Valentina an der Hüfte festgehalten hatte.

Instagram / nikguehrs Dominik Guehrs und Valentina Pahde im Mai 2023 in Cannes

Instagram / valentinapahde Valentina Padhe mit Dominik Gührs, Mai 2023

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde und ein Mann auf Lombok

