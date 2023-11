Nach Knutscherei: Bill Kaulitz und Marc Eggers in New York!

Die beiden scheinen sich prächtig zu verstehen! Bill Kaulitz (34) und Marc Eggers (37) sorgten vor wenigen Wochen für einige Schlagzeilen. Auf dem diesjährigen Oktoberfest knutschten der Tokio Hotel-Frontmann und der YouTuber miteinander rum und hatten scheinbar viel Spaß miteinander. Es scheint zwar, als wäre das nur ein harmloses Techtelmechtel unter Freunden gewesen, doch nun verbringen die beiden wieder Zeit miteinander: Bill und Marc sind zusammen in New York!

Während Heidi Klums (50) legendärer Halloweenparty verbrachten die beiden wohl einige Momente zusammen – die Stylistin Sara Alviti teilte in ihrer Instagram-Story ein Selfie mit Marc und Bill, während sie sich gemeinsam für den Abend fertigmachten. Auch der Netz-Star zeigte den Sänger das ein oder andere Mal in seiner Story. Doch damit nicht genug: Am nächsten Tag zeigte sich der Blondschopf in Begleitung weiterer Freunde erneut an der Seite des 37-Jährigen.

Vermutlich läuft zwischen den beiden jedoch nicht mehr als Freundschaft – denn in einigen Tagen wollen Bill und sein Bruder Tom Kaulitz (34) eine Datingshow während ihrer Live-Podcast-Aufzeichnung veranstalten. "Ich werde dich verkuppeln – wir machen so was wie 'Herzblatt'", verriet der Ehemann von Heidi Klum im Podcast "Kaulitz Hills".

Instagram / saraalviti Marc Eggers, Sara Alviti und Bill Kaulitz, 2023

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Marc Eggers im Oktober 2019 in Köln

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

