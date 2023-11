Hier sind Tommy Pedroni und Paulina zusammen unterwegs!

Erwischt! Schon seit einigen Monaten wird spekuliert, dass Tommy Pedroni und Paulina Ljubas (26) ein Paar sein könnten. In den vergangenen Wochen hatte es einige Indizien gegeben, die dafür sprachen: So war die Beauty etwa nach Nizza gezogen, wo zufällig auch der Ex on the Beach-Star wohnt. Außerdem scheinen die beiden aktuell gemeinsam in Köln zu sein. Und dort wurden Tommy und Paulina jetzt auch zusammen erwischt!

Ein aufmerksamer Promiflash-Leser lichtete die zwei Reality-TV-Bekanntheiten am Freitagmittag beim Bummeln in der Kölner Innenstadt ab. Auf dem Schnappschuss laufen die beiden entspannt nebeneinander und wirken dabei ziemlich vertraut – es sieht sogar so aus, als würde Tommy die Hand von Paulina halten.

Vergangene Woche hatten Fans auch Hinweise in Paulinas Wohnung entdeckt. Im Hintergrund einer ihrer Instagram-Storys waren nämlich einige verdächtige Bilder in einem Regal zu sehen gewesen. Darauf hatte die 26-Jährige mit einem Mann in die Kamera gestrahlt, der ihrem mutmaßlichen Lover ziemlich ähnlich sah. Ob es sich dabei tatsächlich um Tommy gehandelt hatte, bestätigte Paulina aber bisher nicht.

Promiflash Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im November 2023 in Köln

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni

