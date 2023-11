Ist dieses "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar der Favorit?

Ein Hochzeit auf den ersten Blick-Paar hat bei den Fans offenbar ganz viele Sympathiepunkte! Zwölf Singles haben sich in diesem Jahr im Rahmen der Flirtshow das Jawort gegeben, ohne einander vorher zu kennen. Bei manchen klappte das weniger, bei anderen mehr. Zwei Kandidaten, bei denen es direkt gefunkt hat, sind Marina und Robert. Auch die Fans sind ganz begeistert von ihnen.

Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 3. November 2023, 10:15 Uhr] geht hervor, dass der Großteil an eine gemeinsame Zukunft der beiden glaubt. 87,5 Prozent gaben an, guter Dinge zu sein, dass Marina und Robert auch nach der Show ein Paar bleiben. Nur 12,5 Prozent haben Zweifel daran. Auch unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram häufen sich eher positive Kommentare. "Für mich das beste Paar dieser Staffel. Ich wünsche den beiden viel Glück", "Die passen am besten zusammen" oder "Eins der süßesten Pärchen von HadeB ever" finden nur drei der vielen Begeisterten.

Marina denkt sogar schon Nachwuchs mit Robert. In der vergangenen Folge erzählte sie ganz gerührt: "Ich wünsche mir schon sehr lange Kinder und es ist schön zu sehen, dass er das auch will. [...] Ich kann mir gut vorstellen, dass er der Papa meiner Kinder ist."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Marina B. und Robert

