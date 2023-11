Travis Kelce will Beziehung mit Taylor Swift "privat halten"

Er hält sich vage. Travis Kelce (34) zählt derzeit wohl zu den begehrtesten Sportlern der Welt – doch ist all das nicht nur seiner Performance auf dem Football-Feld zu verdanken. Vor allem seine Beziehung zu Taylor Swift (33) sorgt für ordentlich Gesprächsstoff. Erst vor wenigen Wochen hatten sich die beiden erstmals händchenhaltend der Öffentlichkeit präsentiert. Doch auch wenn sie ihre Liebe wohl nicht mehr geheim halten wollen, macht der NFL-Hottie eins klar: Travis möchte keine Details zu seiner neuen Romanze ausplaudern.

Auf die Frage hin, wie es derzeit um die Beziehung mit dem Popstar stehe, antwortet der Footballspieler zunächst schmunzelnd: "Der letzte Stand ist, dass ich sie letzte Woche gesehen habe." Wie Hello! Magazine berichtet, soll das jedoch auch schon alles sein, was Travis zu seinem Liebesleben preisgibt. "Ich werde meine private Beziehung privat halten", gibt er den neugierigen Journalisten daraufhin kurz und bündig zu verstehen. Und auch, ob die "Cruel Summer"-Interpretin beim bevorstehenden Spiel in Frankfurt anwesend sein wird, will der Tight End der Kansas City Chiefs nicht verraten.

Zu einem potenziellen Besuch von Taylor beim anstehenden Spiel zwischen den beiden US-Football-Teams äußerte sich auch schon der deutsche NFL-Chef Alexander Steinforth. Im Interview mit Bild sagte er jedoch lediglich: "Das wissen wir noch nicht. [...] Wir freuen uns, wenn sie kommt. Wir beschäftigen uns aber nicht täglich damit."

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

