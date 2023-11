Kampfansage: Aleks Petrovic will Diogo Sangre "beerdigen"

Aleks Petrovic (32) ist bereit, um in den Ring zu steigen! Am Samstagabend wird der Sommerhaus der Stars-Kandidat gegen Diogo Sangre (29) beim Box-Event "Fame Fighting" antreten. Für seinen anstehenden Kampf hat sich der Realitystar bestens vorbereitet – der Freund von Vanessa Nwattu trainiert sogar zweimal täglich. Bevor es für die beiden losgeht, richtet er vernichtende Worte an seinen Gegner: Aleks will Diogo plattmachen!

Im Promiflash-Interview macht der 32-Jährige in seiner Kampfansage deutlich, dass er heute unbedingt gewinnen und Diogo "beerdigen" will. Abschließend betonte Aleks, dass er dafür den richtigen Ansporn habe: "Heute ist der Tag gekommen, um endlich den Leuten den Mund zu stopfen, die uns immer noch auf 'Temptation' reduzieren und deswegen kann ich es kaum erwarten, Diogo als ersten dafür zu bestrafen".

Aleks' Trainer Marc Doussis zeigt sich zuversichtlich über einen Sieg seines Schützlings. "Er hat wie ein Profikämpfer gelebt, mittrainiert und auf uns gehört. [...] Wenn er 60 bis 70 Prozent von dem zeigt, was er kann, wird er Diogo besiegen. Und das auch vorzeitig!", schilderte der MMA-Star gegenüber Bild.

Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic in "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, Realitystar

Anzeige

Was denkt ihr, wer wird den Boxkampf gewinnen? Aleks Petrovic. Diogo Sangre. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de