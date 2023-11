Taylor Swift auf Tour: Travis Kelce kann es nicht ertragen!

Er sehnt sich nach seiner Herzdame! Taylor Swift (33) ist neuerdings mit Travis Kelce (34) zusammen. Vor wenigen Wochen hatten sich die Popsängerin und der NFL-Spieler erstmals händchenhaltend der Öffentlichkeit präsentiert. Nächste Woche fliegt die Beauty im Rahmen ihrer großen "The Eras"-Tour nach Argentinien, wodurch sich die beiden einige Zeit nicht sehen können. Besonders Travis soll die räumliche Trennung von Taylor zu schaffen machen!

Das behauptet nun zumindest ein Insider gegenüber Mirror. "In diesem Stadium ihrer Beziehung kann Travis es einfach nicht ertragen, länger als ein paar Tage von seiner Frau getrennt zu sein", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "Was auch immer es kostet, er wird zu ihr fliegen." Travis und Taylor versuchen, so oft wie möglich beieinander zu sein – und dafür nehmen die beiden regelmäßige Reisen in Kauf.

Erst vor wenigen Tagen machte der Tight End laut Hello! Magazine deutlich, dass er keine Details zu seiner Romanze mit der 33-Jährige ausplaudern möchte. "Ich werde meine Beziehung privat halten", gab er kurz und bündig zu verstehen. Ob die "Cruel Summer"-Interpretin bei seinem bevorstehenden Spiel in Frankfurt anwesend sein wird, wollte der Footballspieler ebenfalls nicht verraten.

Anzeige

Getty Images Travis Kelce im November 2023

Anzeige

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de