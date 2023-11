"Temptation Island"-Jana-Maria wünscht sich Mann wie Calvin

Könnte er der Richtige sein? Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26) wollen ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P auf die Probe stellen. Die einstige Bachelor-Kandidatin hat seit einem Fremdknutsch-Skandal ihres Freundes ein ungutes Gefühl bei ihm. Dafür scheint sie sich bei Verführer Calvin umso wohler zu fühlen. Bei einem Date ist die Vergebene ganz hin und weg: Jana-Maria wünscht sich einen Mann wie Calvin.

"Ich wünsche mir einen Mann, der respektvoll mit mir umgehen kann und dass er so groß, so nett und so sympathisch ist wie du. Ich brauche einfach einen echten Mann an meiner Seite", sagt Jana-Maria in der aktuellen Folge beim Date mit Calvin. Im Vergleich zu ihrem Freund merkt sie deutliche Unterschiede: "Calvin hat irgendwas, was Umut nicht hat. Er hat Anstand. Er respektiert mich, ich kann sein wie ich bin und mehr brauche ich auch nicht." Das dürfte Jana-Marias Freund Umut wohl gar nicht gefallen.

"So einen wie dich habe ich schon lange nicht mehr kennengelernt. An deiner Seite fühle ich mich so sicher, weil du bist ein richtiger gestandener Mann, obwohl du erst 22 bist", schwärmt sie weiter. Auch Calvin scheint etwas in der Unternehmerin zu sehen: "Ich glaube, dass ich absolut da rein passe, was sich Jana-Maria wünscht und ich muss abwarten, was die nächsten Tage so bringen."

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Realitystar

RTL / René Lohse Calvin, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Darstellerin

