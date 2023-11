Arbeit an neuer "And Just Like That"-Staffel hat begonnen!

Die Geschichte von Carrie, Aidan und Co. wird weitererzählt! Nachdem Sex and the City Ende der Neunziger ein Millionenpublikum begeistert hatte, freuten sich die Fans 2021 umso mehr über die Fortsetzung der Serie. In And Just Like That wurde das Leben der New Yorker Frauen weitergeführt – inklusive ihrer Dramen und Skandale. Eine dritte Staffel ist bereits geplant. Nun beginnt die Arbeit an der neuen Season ganz offiziell!

Das gab der HBO-Geschäftsführer Casey Bloys jetzt bei einer Konferenz in New York bekannt. Wie Deadline berichtet, habe der CEO dort bestätigt, dass bereits am Drehbuch für die neue Staffel gearbeitet werde. Es sei jedoch noch nicht klar, wann die Episoden Premiere feiern sollen – das liege vor allem am anhaltenden Streik der Gewerkschaft SAG-Aftra, die für bessere Bedingungen in der Schauspielbranche kämpft.

Die Fans dürfte diese Nachricht mehr als glücklich machen. Immerhin hatte das Finale der zweiten Staffel einige Fragen offengelassen – denn die frische Romanze von Carrie (Sarah Jessica Parker, 58) und Aidan (John Corbett) war urplötzlich abgebrochen. Die Spannung, wie ihre Liebesgeschichte weitergeht, ist also groß.

Getty Images Der Cast von "And Just Like That" bei der New York Premiere 2021

MEGA Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in "And Just Like That"

MEGA Sarah Jessica Parker und John Colbert in "And Just Like That"

