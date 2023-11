Korb? Margot Robbie war bei "American Horror Story"-Casting

Kann sie auch Horror-Rollen spielen? Fans konnten Margot Robbie (33) zuletzt als Hauptrolle im erfolgreichen "Barbie"-Kinofilm auf der Leinwand bewundern. Die Schauspielerin wollte schon aber auch am Anfang ihrer Karriere bereits bei namhaften Serien und Filmen mitspielen. Vor ihrem Hollywood-Durchbruch und den großen Rollen in berühmten Filmen besuchte die Oscar-Nominierte bereits einige Castings und versuchte ihr Glück. Unter anderem sprach Margot für die Serie American Horror Story vor!

Gegenüber Backstage verrät der Casting-Direktor Eric Dawson einige Details über das Vorsprechen mit der heute 33-Jährigen. Damals befand sie sich noch am Anfang ihrer Karriere. "Es war verrückt, ihr Star-Appeal, als sie den Raum betrat", schwärmt er und beschreibt das Vorsprechen als eines seiner liebsten. Trotzdem fiel die Rollenbesetzung nicht auf die gebürtige Australierin. "Es war sofort außerhalb unserer Möglichkeiten, sie einzustellen", ergänzt er. Weshalb genau sie die Rolle nicht bekam, erklärt Eric allerdings nicht konkret.

In den vergangenen Jahren bekamen zahlreiche Stars einen Auftritt bei "American Horror Story". Unter anderem waren Lady Gaga (37), Kaia Gerber (22) und Kim Kardashian (43) als Schauspielerinnen am Set der Serie. Kim, die bisher eher weniger als Schauspielerin bekannt ist, stellt sich damit einer neuen Herausforderung. Sie spielt sogar eine Hauptrolle in der neuen Staffel der Horror-Serie.

