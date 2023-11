"Richtige Frau Pocher": Macht Olli Podcast bald mit Tochter?

Könnte es bald eine weitere Umbesetzung geben? Oliver Pocher (45) führte für gewöhnlich mit Amira Pocher (31) durch seinen Podcast. Doch seit ihrer Trennung herrscht böses Blut zwischen den einstigen Ehepartnern. Aus diesem Grund sitzt neben dem Komiker nun seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40). Ist damit ebenfalls bald Schluss? Obwohl Olli dagegen ist, seine Kinder im Netz zu zeigen, könnten seine Fans bald wenigstens die Stimme seiner Tochter Nayla hören!

In einer neuen Folge von "Die Pochers" geben Olli und seine Ex-Frau nun selten private Einblicke. Die 13-jährige Tochter der beiden sei wohl ganz erstaunt gewesen, dass Mama Sandy nun ihren Papa bei seinem Podcast unterstützt. "Das ist ja total unfair! Es gibt ja nur eine richtige Frau Pocher in der Familie und das bist weder du noch Amira – das bin ich! Eigentlich müsste ich den Podcast mit Papa machen", habe sich Nayla empört. Scheinbar sind ihre beiden Eltern auch gar nicht so abgeneigt von dieser Idee.

"Der Podcast bleibt in der Familie", betonte der Entertainer zuvor auf Instagram, nachdem er öffentlich gemacht hatte, dass Amira ihn zukünftig nicht weiter bei seinem Podcast unterstützen würde. "Zurück zur Ex...", teaserte der Familienvater weiter an und verkündete seine neue Co-Moderatorin mittels eines gemeinsamen Bildes mit Sandy.

Anzeige

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Oktober 2011

Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2023

Anzeige

Wie würdet ihr es finden, wenn Nayla mit im Podcast sitzen würde? Das wäre eine schöne Idee! Ich fände das nicht so gut... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de