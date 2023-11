"Bachelor in Paradise"-Pamela hat Bene vor Show geghostet!

Zwischen den beiden hätte es beinahe schon einmal gefunkt! Seit einer Woche flimmert die fünfte Bachelor in Paradise-Staffel über die Bildschirme. In der beliebten Reality-TV-Show suchen 13 Singles aus dem Bachelor- und Bachelorette-Kosmos erneut ihr Liebesglück auf einer tropischen Insel. Mit dabei sind auch Benedikt Pfisterer (33) und Pamela Ghazal – und die beiden hätten sich schon vor der Sendung fast gedatet!

In der ersten "Bachelor in Paradise"-Folge kommt es nach Benes Ankunft zu einem Gespräch mit Pamela. "Das ist so krass. Wir kennen uns schon ewig", meint die Beauty zu dem 32-Jährigen. Er habe ihr zweimal im Netz geschrieben: "Du hast immer so gefragt: 'Date?'" Doch sie habe darauf beim zweiten Mal dann nicht mehr geantwortet. "Zeitsparen halt", begründet die 26-Jährige. Ob die beiden im Paradies nun doch noch zueinanderfinden? Der Karlsruher meint dazu immerhin: "Die Pam ist auch auf meinem Radar. Ich lasse sie nicht aus den Augen. Finde ich auch ein sehr interessantes Mädchen."

Pam scheint die Augen bisher aber auf jemand anderen geworfen zu haben: Kaan. Als der Bachelorette-Kandidat in der vergangenen Episode Michelle Schellhaas (28) und nicht sie zu einem Einzeldate mitnimmt, ist sie total eifersüchtig. "Ich bin sauer auf Kaan und nicht auf Michelle. Sie ist mir egal, sie ist für mich Luft." Später muss die Brünette deshalb sogar weinen: "Das kratzt an meinem Ego. [...] Zweiter Tag und ich heule."

"Bachelor in Paradise" ab Freitag, 3. November, wöchentlich auf RTL+ abrufbar.

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Pamela

RTL / Markus Hertrich Benedikt, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023

Bachelor in Paradise, RTL+ Franziska, Pamela und Kaan bei "Bachelor in Paradise"

