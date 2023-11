"Hochzeit auf den ersten Blick"-Yasemin nennt Mann Eisklotz

Es ist ein Auf und Ab zwischen den beiden! Bei Hochzeit auf den ersten Blick heirateten Yasemin und Jochen. Laut dem Expertenteam der Sendung haben die beiden viele Gemeinsamkeiten und sollen toll zueinander passen. Doch so wirklich glauben kann das frisch gebackene Ehepaar dies noch nicht. Bisher stritt das Paar regelmäßig. Nun entfacht der nächste Streit zwischen den beiden: Yasemin bezeichnet Jochen sogar als Eisklotz.

In der aktuellen Folge besuchen die beiden den Experten Markus Ernst. Vor allem Jochen möchte mehr zu den Hintergründen erfahren, wieso die beiden zum "Perfect Match" erkoren wurden. Laut Markus liegt die große Gemeinsamkeit in dem Wunsch nach Harmonie – doch daraufhin kommt es zum großen Krach. Nachdem Jochen seiner Frau vorwirft, dass sie ihre Entscheidungen nur aus dem Bauch heraus und emotional trifft, beschuldigt sie ihn, dafür überhaupt nicht emotional zu sein. "Ich bin schon kalt, aber du bist ein Eisklotz", knallt Yasemin ihrem Mann an den Kopf.

Jochen findet diese Aussage zu hart. Seine fehlende Emotionalität begründet er mit den vorherigen Streitigkeiten zwischen den beiden. Yasemin kauft ihm das jedoch nicht ab. Ihrer Meinung nach will er nur "cool" wirken. Experte Markus glaubt, dass Jochens fehlende Emotionalität ein Schutzmechanismus ist. Er empfiehlt beiden, konkret miteinander über ihre Gefühle zu kommunizieren.

