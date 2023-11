Können Taylor Swift und Travis Liebe und Alltag wuppen?

Können Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) ihre stressigen Alltage und ihre Liebe unter einen Hut bekommen? Schon seit wenigen Monaten halten sich hartnäckige Gerüchte um eine Romanze der Sängerin und des NFL-Stars. Vor wenigen Wochen wurden die beiden dann händchenhaltend abgelichtet! Doch die beiden Berühmtheiten sind mit ihren erfolgreichen Karrieren ganz schön eingespannt – hat Taylor und Travis' Liebe da eine Chance?

"Sie haben angefangen, sich zu daten, als sie eine Pause von ihrer 'The Eras '-Tour gemacht hat, aber schon bald wird sie noch mehr zu tun haben als er", äußert sich ein Insider, wie OK! berichtet. Aus diesem Grund stehen die beiden Turteltauben derzeit vor großen Entscheidungen. "Sie möchten so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen, aber ihre Familien und Arbeit machen das ziemlich schwierig. Die anstehenden Feiertage könnten der erste große Test ihrer Beziehung sein", führt die Quelle aus. Dieses "Durcheinander" zu koordinieren sei es laut des Tippgebers aber allemal wert, da Taylor und Travis sehr angetan voneinander seien.

Die Distanz mache dem Sportler aber wohl ganz schön zu schaffen, wie ein Insider bereits vor wenigen Tagen gegenüber Mirror verraten hatte: "In diesem Stadium ihrer Beziehung kann Travis es einfach nicht ertragen, länger als ein paar Tage von seiner Frau getrennt zu sein." Aus diesem Grund wolle Travis zu seiner Taylor reisen, "was auch immer es kostet".

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis Kelce im November 2023

Getty Images Taylor Swift bei einem Footballspiel in Kansas

