Nach Autounfall: So geht es Pia Tillmann und ihrem Baby!

Pia Tillmann (37) kann etwas aufatmen. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und ihr Partner Zico Banach (32) könnten momentan eigentlich nicht glücklicher sein, denn sie erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind. Doch vergangene Woche machten besorgniserregende Nachrichten die Runde: Die schwangere Schauspielerin hatte einen Autounfall und wurde daraufhin mit Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus gebracht. Nun gibt Pia ein Update zu ihrem Befinden.

Wenige Tage nach dem Vorfall meldet sich die 37-Jährige bei ihren Instagram-Fans mit erfreulichen News. "Es ist alles cool [...] Hauptsache alles ist gut, alles ist gesund. Jetzt ist man wirklich sehr beruhigt nach dem Unfall", meint Pia happy. Ihrem ungeborenen Baby gehe es super: "Größe perfekt für die Schwangerschaftswoche. Ein bisschen dick, aber das liegt daran, dass Zico mich überfüttert."

Wie kam es überhaupt zu dem Crash? "Ich hatte einen Auffahrunfall, es war so, dass mir jemand die Vorfahrt genommen hat und trotz dass ich in die Eisen gegangen bin", erklärte sie in ihrer Story. Sie habe die Polizei angerufen. Die Beamten hätten ihr wegen der Schwangerschaft dann geraten, in die Klinik zu fahren. "Ich habe mir einfach total Sorgen gemacht, weil ich Angst hatte, dass irgendwas mit dem Baby ist, weil der Gurt so doll reingeschnitten hat", erklärte die Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach lächeln sich an

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Influencerin

