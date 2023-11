Travis Barker besucht Kourtney nach Geburt mehrmals am Tag

Travis Barker (47) könnte momentan wohl kaum glücklicher sein. In den vergangenen Monaten erwarteten der Schlagzeuger und seine Frau Kourtney Kardashian (44) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor wenigen Tagen verdichteten sich dann die Hinweise, dass ihr Sohn bereits das Licht der Welt erblickt haben könnte. Nicht nur Insider behaupteten dies, zudem wurde Travis täglich vor der Geburtsklinik gesichtet. Dort schlägt der stolze Papa wohl jeden Tag auf!

Paparazzi von TMZ erwischten den frischgebackenen Dreifach-Vater in den vergangenen Tagen täglich mehrere Male vor dem Krankenhaus, in dem Kourtney entbunden haben soll. Der Musiker von Blink-182 versuchte mit schwarzem Hoodie und Sonnenbrille inkognito zu bleiben, wie die Fotos zeigen. Doch die Fotografen entdeckten Travis dennoch.

Zur angeblichen Geburt ihres Sohnemanns, der auf den besonderen Namen Rocky 13 hört, äußerten sich bisher weder Kourtney noch Travis. Doch die The Kardashians-Bekanntheit soll überglücklich darüber sein, dass sie nun endlich ihr viertes Baby in den Armen halten kann. "Sie fühlt sich so gesegnet", berichtete ein Insider People.

Getty Images Travis Barker im September 2021

Getty Images Travis Barker, Musiker, und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

