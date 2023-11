Vater-Tochter-Zeit: North und Kanye West im Urlaub in Dubai!

Kanye West (46) und North West (10) machen Dubai gemeinsam unsicher! North ist das älteste Kind von Kim Kardashian (43) und dem Rapper. Nach der Scheidung der beiden Ende des vergangenen Jahres teilen sie sich mittlerweile das Sorgerecht für ihre vier Kinder. North lebt zusammen mit ihren drei Geschwistern bei ihrer Mutter Kim. Nun verbringen Kanye und North zusammen Zeit auf einer Auslandsreise!

Die beiden wurden beim Shoppen in der größten Mall der Welt in Dubai gesichtet. Auf den Fotos sind sie dafür in eher weniger spektakulären Looks gekleidet! Kanye West trägt seinen in den letzten Wochen typischen Look. Dunkle lockere Klamotten und die Schuhe fehlen auch wieder! Der Rapper hält sein Gesicht hinter einem Tuch verborgen. North ist in einem großen T-Shirt, einer Basketball-Hose und Latschen gekleidet. Auf den Fotos von Daily Mail sind die beiden Hand in Hand abgelichtet.

Erst vor Kurzem hat Kim bekannt gegeben, dass North lieber bei ihrem Vater wohnen würde! Für ihre Tochter soll ihr Vater der Beste sein. Kim ist aber nicht überzeugt, dass ihr Ex derzeit alles im Griff hat: "Er hat kein Kindermädchen, er hat keinen Koch, er hat keinen Sicherheitsdienst. Er lebt in einer Wohnung", erklärt sie in einer aktuellen Folge ihrer Realityshow The Kardashians.

Getty Images Kanye West, US-Rapper

MEGA Kanye West und North West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im September 2023

