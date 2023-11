Bianca Censori hat Angst, dass Kim Kardashian Kids gefährdet

Bianca Censori sorgt sich um ihre Stiefkinder! Seit Dezember ist sie mit Kanye West (46) verheiratet und schreibt dadurch ordentlich Schlagzeilen. Zuletzt lenkte aber Kim Kardashian (43) die Aufmerksamkeit auf ihren Ex und seine Ehefrau: Sie erzählte, dass ihre und Kanyes Tochter North (10) lieber bei ihrem Vater wohnen würde – Grund dafür sei sein bodenständiges Leben in einer Wohnung ohne zusätzliches Personal. Diese Aussage passt Bianca aber gar nicht!

"Bianca denkt, dass es ziemlich geschmacklos von Kim war, diese Informationen bei The Kardashians zu verbreiten und dass sie damit die Sicherheit ihrer Kinder gefährdet hat", berichtet ein Insider DailyMail. Es sei gefährlich, wenn die Öffentlichkeit wisse, dass die Kinder der Unternehmerin und des Rappers teilweise ohne Schutz seien. "Sie will nur, dass Kim aufhört, über ihren Ehemann Kanye in einem negativen Licht zu sprechen, um zu versuchen, sich selbst besser aussehen zu lassen", erklärt der Informant.

Kanye und Bianca waren im Dezember in eine circa 19.000 Euro pro Monat teure Wohnung in West Hollywood gezogen, weil sein Haus in Malibu renoviert wird. Dem Musiker sei dieser Schritt sehr gelegen gekommen. "Kanye liebt seine Kinder und will das Beste für sie. Er möchte, dass sie das genießen, was sie von den Erfolgen ihrer Eltern bekommen, aber er möchte auch, dass sie ein einfacheres Leben führen und zu schätzen wissen, wofür sie hart arbeiten können", behauptete eine Quelle.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im September 2023

