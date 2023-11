Hier knutscht Michelle Hunziker ihren Freund Alessandro!

Sie genießen ihre Zweisamkeit! Michelle Hunziker (46) hatte sich vergangenes Jahr von ihrem Mann Tomaso Trussardi (40) getrennt und war danach kurz mit Giovanni Angiolini zusammen. Nun ist sie wieder neu vergeben – an den Osteopathen Dr. Alessandro Carollo. Erst kürzlich wurden die beiden erstmals zusammen gesichtet, obwohl sie schon rund ein Jahr zusammen sein sollen. Ihre Liebe wollen die beiden nun aber gar nicht mehr verstecken: Neuste Fotos zeigen Michelle und Alessandro beim Knutschen!

Paparazzi erwischten die 46-Jährige und ihren Liebsten bei einem Ausflug in Lugano in der Schweiz. Erst liefen die beiden ganz entspannt zu einem Boot, dann schipperten sie los. Während der See-Tour turtelten die zwei ganz verliebt rum: Auf einem Schnappschuss kuschelt sich Michelle an ihren Liebsten an, er streichelt ihr liebevoll über den Rücken. Ein weiterer zeigt, wie sich die beiden innig küssen. Offenbar wollen die beiden ihre Beziehung nun auch offiziell öffentlich machen: Nach dem Kuss strahlt die TV-Bekanntheit in die Kamera und winkt den Fotografen zu.

Michelle und Alessandro scheinen total glücklich miteinander zu sein. Aber woher kennen sie sich überhaupt? Die zwei sollen sich bereits im Sommer 2022 getroffen und daraufhin viel Zeit miteinander verbracht haben. Laut Bild sei es dann ernster zwischen ihnen geworden.

Pierpaolo Ferreri / MEGA Alessandro Carollo und Michelle Hunziker im November 2023

