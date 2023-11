Sofia Vergara verliebt sich immer mehr in Justin Saliman!

Da knistert es wohl gewaltig! Im Juli dieses Jahres zerbrach Sofia Vergara (51) und Joe Manganiellos (46) Ehe: Nach sieben gemeinsamen Jahren trennten sich die Modern Family-Bekanntheit und der Schauspieler. Mittlerweile gibt es aber schon einen neuen Mann im Leben der Kolumbianerin. Schon einige Male wurde sie mit dem Chirurgen Dr. Justin Saliman bei Dates erwischt. Und so wie es aussieht, bahnt sich bei Sofia und Justin schon etwas Ernstes an!

Ein Insider verrät gegenüber US Weekly, dass sich die America's Got Talent-Jurorin total wohl mit dem Arzt fühlt: "Je mehr Zeit Sofia mit Justin verbringt, desto mehr verliebt sie sich in ihn. Die Chemie zwischen den beiden stimmt und ihre Freunde sind der Meinung, dass sie ein wunderbares Paar wären." Ihr engster Kreis findet, sie sei "besonders glücklich", seit sie sich mit dem 49-Jährigen trifft. Er behandele sie "wie ein Gentleman" und lasse sich nicht von ihrer Berühmtheit einschüchtern.

Erst am vergangenen Wochenende wurden die beiden bei einem Dinner in einem Restaurant in Los Angeles gesichtet. Ein Gast berichtete gegenüber Daily Mail: "Während des Essens konnten sie die Hände nicht voneinander lassen. Sie knutschten und küssten sich ständig." Auch auf Fotos von dem Abend, die dem Medium vorliegen, wirkten Sofia und Justin total verknallt.

Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sofia Vergara, März 2023

Anzeige

Getty Images Sofia Vergara im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de