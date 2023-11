Zielgerade im Sommerhaus: Dieses Promipaar muss heute gehen!

Im Sommerhaus der Stars wird die Luft langsam dünn! In der kommenden Woche flimmert schon das große Finale der diesjährigen Show über die Bildschirme. Heute ging es also um den Einzug in die letzte Folge – und dafür wurde gekämpft, geweint und geschrien. Samira (29) und Serkan Yavuz (30) konnten sich letztlich beim Spiel als einzige sichern – und für ein anderes Paar war es vorbei: Aleks Petrovic (32) und Vanessa Nwattu müssen das Sommerhaus verlassen.

In der heutigen Folge haben alle Paare gleich zwei Stimmen für die Konkurrenten, die sie rauswählen möchten. Bei der letzten Nominierung der Staffel erhalten Maurice Dziwak und Ricarda Raatz sowie Justine Dippl und Arben Zekic jeweils drei Stimmen – doch am Ende trifft es Aleks und Vanessa mit vier Stimmen. Sie müssen das Sommerhaus sofort verlassen. Von ihrem Ende kurz vor der Zielgerade sind die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheiten nicht gerade überrascht. "War klar", stellt Aleks kurz klar.

Die verbleibenden vier Paare freuen sich jedenfalls riesig über den Rauswurf. "Gott sei Dank hat die Gerechtigkeit gesiegt", erklärt Maurice. Auch Samira ist happy: "Ich hätte nie gedacht, dass es so schön ist, jemanden nach Hause zu schicken. Aber es ist sehr schön!" Für Serkan sei der Exit eine absolute "Genugtuung".

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic beim Sommerhaus 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

