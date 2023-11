Das läuft also zwischen Reese Witherspoon und Kevin Costner!

Jetzt wird endlich Licht ins Dunkel gebracht! Reese Witherspoon (47) gab Anfang des Jahres nach zwölf Jahren Ehe die Trennung von ihrem Mann Jim Toth (53) bekannt. Mittlerweile ist die Scheidung der beiden ehemaligen Eheleute auch schon vom Tisch. Seit wenigen Tagen halten sich nun schon hartnäckige Gerüchte, dass die hübsche Schauspielerin einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Sie soll Kevin Costner (68) daten! Reeses Team reagiert nun auf die Spekulationen!

Ein Repräsentant der Blondine spricht nun mit Page Six über die brodelnde Gerüchteküche: "Die Geschichte ist komplett ausgedacht und nicht wahr." Damit bekommen die Fans der beiden Filmstars nun Gewissheit und müssen sich nicht länger fragen, was denn zwischen Reese und Kevin läuft.

Wie ein Insider bereits zuvor verriet, sei die "Das gibt Ärger"-Darstellerin derzeit aber auch gar nicht an einer neuen Beziehung interessiert. "Sie will rausgehen und Spaß haben, anstatt sich gleich in etwas Ernstes zu stürzen", plauderte der Tippgeber gegenüber Us Weekly aus.

