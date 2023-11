"Sexiest Man Alive": Fans finden Patrick Dempsey nicht heiß!

Sie hätten lieber einem anderen Hottie den Titel gegeben. Patrick Dempsey ist ein erfolgreicher Schauspieler, seit mehreren Jahrzehnten steht der Grey's Anatomy-Darsteller vor der Kamera. Vor wenigen Tagen wurde dem dreifachen Vater eine große Ehre zuteil – mit 57 Jahren wurde der US-Amerikaner zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Doch nicht alle scheinen von dem Serienstar überzeugt zu sein: Fans finden Patrick (57) nicht heiß genug!

Unter einem Instagram-Beitrag von People regen sich einige auf, dass der 57-Jährige den Titel bekommen hat. "Ist das euer Ernst? Es war das Jahr von Pedro Pascal (48). Er war der größte Star des Jahres", schimpfte ein Fan. "Ja, er ist sehr attraktiv, aber wir haben nicht mehr 2005, warum konntet ihr nicht jemanden aussuchen, der relevanter ist" und "Ein bisschen überfällig... aber es hätte schlimmer sein können", finden andere User.

Patrick kann es wohl ziemlich egal sein, was die Community von seiner Auszeichnung hält. Denn seine Frau Jillian Fink ist mächtig stolz auf ihren Liebsten! Via Instagram schwärmte sie: "Was für ein Titel! Du bist tatsächlich mein 'Sexiest Man Alive'."

Getty Images Patrick Dempsey, 2017

Getty Images Patrick Dempsey beim Filmfestival in Venedig

Getty Images Patrick Dempsey und Jillian Fink auf dem Filmfestival in Cannes im April 2018

