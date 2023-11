Dolly Parton veröffentlicht "Rockstar" wegen ihres Mannes

Für ihre Liebe bricht sie mit alten Mustern! Dolly Parton ist seit den 1970er-Jahren im Musikbusiness unterwegs. Dank ihrer Songs wie "Jolene" und "9 to 5" gilt sie heute als die Königin der Countrymusik. Doch auch im Rock' n' Roll wollte sich die 77-Jährige beweisen. Für ihr neues Album "Rockstar" arbeitet sie mit erfolgreichen Rocklegenden zusammen. Doch die Anziehung zu diesem Genre kam nicht von ungefähr – ihr langjähriger Ehemann Carl Dean ist großer Fan. Dolly möchte mit ihrer neuen Musikrichtung ihren Mann begeistern!

Seit 1966 sind die beiden ein Ehepaar – doch scheinbar hat sie es im Laufe der Jahre nie geschafft, seinen Musikgeschmack zu treffen. Wie die elfmalige Grammy-Gewinnerin im Interview mit Absolute Radio berichtet, sei ihr Mann kein Fan von Country, sondern von Hardrock. Für das neue Album wählte sie seine Lieblingslieder aus. "Ich habe vor ein paar Jahren eine Version von 'Stairway to Heaven' gemacht, und er fand, dass ich das nicht hätte machen sollen. 'Bist du sicher, dass das 'Stairway to Heaven' ist oder eher 'Stairway to hell', sagte er", gesteht Dolly (77) lachend.

Trotzdem habe die Einstellung ihres Partners Dolly den letzten Ruck gegeben, Rockmusik als eine "großartige Gelegenheit" wahrzunehmen. Und letztendlich konnte sie ihn doch noch begeistern: "Wenn er sagte 'Das ist ziemlich gut', dann meinte er, dass es wirklich gut ist!" Das bedeute ihr mehr als das Lob anderer Personen.

Getty Images Dolly Parton im Mai 1977

Getty Images Dolly Parton im Juni 2023

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

