Erste Runde! Diese "The Voice"-Talents sind im Halbfinale

Die erste Runde bei The Voice of Germany ist geschafft! Am Freitagabend fand zum ersten Mal in der Geschichte der beliebten Show ein Teamfight statt. Die Coaches rund um Shirin David (28) forderten dabei die Talents ihrer Kollegen heraus – es ging um die ersten Einzüge ins Halbfinale! Und diese vier Kandidaten sicherten sich bereits einen Platz in der nächsten Runde.

Im ersten der drei Teamfights gab es vier Hot Seats zu vergeben. Diese sicherten sich bis zum Schluss Joy aus Shirins Team, Egon und Simon aus dem Team von Ronan Keating (46) sowie Desirey, die Giovanni Zarrella (45) ins Rennen schickte. Bill (34) und Tom (34) Kaulitz stellten mit Joel den letzten Herausforderer – und es ging Simon an den Kragen. Nach einer bahnbrechenden Performance von Tom Walkers (31) "Leave A Light On" musste das Publikum sich entscheiden: Sie schickten Joel ins Halbfinale!

Die Teamfights sind eine Neuerung, die es so bisher in keiner Staffel weltweit gegeben hatte. Die Zuschauer sind davon noch nicht ganz überzeugt. "Mir gefällt der Modus nicht", kritisierte ein User bereits im Netz. Andere zeigten sich begeistert: "Da kommt so richtig der Begriff 'Wettbewerb' zur Geltung!"

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Egon bei "The Voice of Germany"

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Joel bei "The Voice of Germany"

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Ronan Keating bei "The Voice of Germany"

