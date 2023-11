Radikale Veränderung: Harry Styles hat sich Haare abrasiert!

Was seine Fans wohl dazu sagen? Harry Styles (29) wird seit dem Beginn seiner Karriere nicht nur für seine Musik bewundert. Zahlreiche Bewunderer verehren den ehemaligen One Direction-Star auch für sein Aussehen und die kreativen Looks des Sängers. Perfektioniert wurden seine Stylings bisher stets durch seine wallende Haarpracht. Doch damit ist jetzt erst mal Schluss – denn Harry trägt nun einen Buzzcut!

TMZ liegen aktuelle Aufnahmen vor, die den "Watermelon Sugar"-Interpreten gemeinsam mit seiner Freundin Taylor Russell (29) bei einem Konzert von U2 in Las Vegas zeigen. Ganz entspannt genießen die beiden die Performance der Band – und besonders Harrys Kopf sticht dabei ins Auge. Denn der sonst so behaarte Brite hat einen beinahe kahl rasierten Schädel!

Schon in der Vergangenheit hatte es Gerüchte gegeben, dass Harrys Haarpracht gar nicht so wallend ist. Vergangenes Jahr vermuteten Fans im Netz, der Sänger habe eine Glatze und trage ein Toupet. Harry dementierte dies jedoch bereits.

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Musiker

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammys im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de