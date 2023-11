"Reality Check": Anna Maria Damm zeigt ihren After-Baby-Body

Anna Maria Damm (27) zeigt, wie authentisch sie ist. Die Influencerin war 2018 erstmals Mutter geworden. Sie und ihr Verlobter Julian Gutjahr (27) hatten aber noch längst nicht mit der Familienplanung abgeschlossen: Das Pärchen begrüßte im April ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt – ebenfalls ein Mädchen. Die zweifache Mutter scheint ihr Kinderglück zu genießen und es mit den Pfunden entspannt anzugehen: Denn Anna teilt ein Foto von ihrem After-Baby-Body.

Auf ihrem Instagram-Profil postete die 27-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Körper präsentiert. Anna will ihrer Community klarmachen, dass man sich wegen der Schwangerschaftskilos keinen Druck machen solle. "Sechs Monate nach der Entbindung. Kurzer Reality Check. Das ist mein Körper nach zwei wundervollen Kindern und das ist normal", appellierte sie an ihre Community.

Kurz nach der Geburt ihres Wonneproppens hatte die Ex-GNTM-Kandidatin erklärt, wie ihr Alltag als zweifache Mama ablaufe. "Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich genieße auf jeden Fall jetzt die Zeit. Gerade so die Anfangszeit ist irgendwie am schönsten", schwärmte Anna in ihrer Instagram-Story.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Kaia

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm zeigt ihren After-Baby-Body, November 2023

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrem Baby Kaia, Juli 2023 in Italien

