Ist Mike Heiter nach "Are You The One?"-Pleite noch Single?

Mike Heiter (31) klärt über den Stand der Dinge auf. Der ehemalige Love Island-Kandidat sorgte in der diesjährigen Staffel von Are You The One? – Reality Stars in Love für reichlich Schlagzeilen: Er fühlte sich stark zu Kim Virginia Hartung (28) hingezogen und landete oft mit ihr im Boom Boom Room. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass sie kein Perfect Match sind, brach ein Rosenkrieg aus, der sich aber wieder beruhigte. Trotzdem ging Mike als Single aus der Datingshow – Promiflash gab er nun ein Update zu seinem Beziehungsstatus.

Bevor der Hottie gegen Eric Sindermann (35) beim "Fame Fighting" in den Ring gestiegen ist, verlor er gegenüber Promiflash noch ein paar Worte darüber, dass er keine Frau fürs Leben in der Datingshow gefunden hat. "Ich bin nicht traurig darüber, ich bin froh, wie es gekommen ist und das ist alles super", erklärt er und stellt dann klar: "Tatsächlich bin ich Single." Dennoch sei er momentan sehr offen dafür, jemanden für eine ernste Beziehung kennenzulernen. "Ich verschließe mich vor nichts", verkündet er.

Auch wenn Mike "Are You The One?" als Single verlassen hatte, soll nochmal etwas zwischen ihm und Kim gelaufen sein. "Wir hatten zwischendurch kurz geschäftlichen Kontakt, aber ansonsten nichts. Einen Tag vor dem Wiedersehen ist man sich wieder etwas näher gekommen", plauderte die Influencerin in ihrer Instagram-Story aus.

Mike Heiter, Influencer

Mike Heiter, Influencer

Kim Virginia Hartung, Realitystar

