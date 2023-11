Manuel Neuer lud Arzt und dessen Familie zu Weihnachten ein

Manuel Neuer (37) zeigte seine Großzügigkeit. Der Torwart von FC Bayern München zog sich 2022 beim Skifahren schwere Verletzungen zu: Er brach sich seinen Unterschenkel sowie sein Waden- und Schienbein. Seine Genesung nahm lange Zeit in Anspruch, so feierte der Fußballer erst vor wenigen Tagen sein Comeback im Kasten des Topvereins. Trotz seiner kritischen Lage, in der er sich befunden hatte, vergaß der Kicker aber nicht, an seine Mitmenschen zu denken: Zum Weihnachtsfest lud Manuel sogar seinen Arzt und dessen Familie ein!

In der neu erschienenen Doku vom FC Bayern über ihren Spitzentorwart plaudert der Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne einige Details über den Sportler aus. So habe er an Weihnachten zu ihm kommen müssen, um die Verbände zu wechseln – doch das konnte Manuel nicht einfach so hinnehmen! "Ich habe gesagt: 'Manu, ich komme rüber am ersten Feiertag.[…] Dann sagte er: 'Nimm [deine ganze Familie] doch mit'. Wir waren bei ihm und haben Kaiserschmarrn gegessen", verrät der Arzt gegenüber Bunte und betont, dass ihn das sehr beeindruckt habe: "Dass ein Mensch, der in so einer Situation andere Sorgen hat, das nicht vergessen hat."

Auch bei seinem ersten Spiel nach der Verletzung lief es ähnlich: Manuel lud alle ein, die an seiner Genesung beteiligt gewesen waren. "Dass heute zum Beispiel die Operateure aus Murnau da gewesen sind und die Leute, die mit mir oben auf dem Berg gewesen sind, die mir geholfen haben... Da freue ich mich drauf, gleich in den Aufzug zu steigen und hochzufahren und mich nochmal bei ihnen zu bedanken", verrät er in der Doku.

Anzeige

Getty Images Manuel Neuer, Torwart

Anzeige

Getty Images Manuel Neuer, November 2023

Anzeige

Getty Images Manuel Neuer im Oktober 2023

Anzeige

Was haltet ihr von Manuels Einladung an seinen Arzt und dessen Familie? Das ist eine wirklich schöne Geste! Ich finde das nicht so angebracht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de