Mr. Right? Kim Kardashian versetzt Kanye einen Seitenhieb!

Wie stellt sich Kim Kardashian (43) ihren Mr. Right vor? Die Unternehmerin und Kanye West (46) hatten sich Ende 2022 scheiden lassen. Nach der Trennung trug der Musiker mehrmals Konflikte mit seiner Ex in die Öffentlichkeit und schoss gegen sie sowie die Familie. Die Skims-Gründerin ist aktuell offiziell Single. Nun verrät Kim, wie ihr perfekter Mann sein sollte und stichelt gegen Kanye!

In der aktuellen Folge von The Kardashians erklärt Kim, dass sie nicht auf der Suche nach einem Mann sei. Nichtsdestotrotz hat die Kalifornierin eine Wunschliste, auf der sie Eigenschaften eines potenziellen Partners festhält. "Jemand, der mich beruhigt, aber gleichzeitig in den Wahnsinn treibt, jemand, der mich pusht und er soll keine schmutzige Wäsche waschen", liest Kim ihren Freunden ein paar wünschenswerte Attribute vor. Letzteres dürfte der Beauty nach Kanyes kuriosen Vorwürfen im vergangenen Jahr sehr wichtig sein. Der Musiker unterstellte der berühmten Familie unter anderem die Entführung seiner Tochter Chicago und holte zu einem Rundumschlag auf im Netz aus.

Das Ex-Ehepaar hat gemeinsam vier Kinder. Und obwohl die beiden immer wieder gegeneinander austeilen, scheinen sie die Diskrepanzen von ihrem Nachwuchs fernzuhalten: Kim verriet vor Kurzem, dass ihre älteste Tochter North (10) lieber beim Vater wohnen würde. Kürzlich wurde das Vater-Tochter-Gespann außerdem beim Shoppen in Dubai gesichtet!

Getty Images Kim Kardashian bei den CFDA Fashion Awards in New York City

Instagram / kimkardashian Kanye West mit seinen Kindern Psalm, North, Chicago und Saint

APEX / MEGA Kanye West, Rapper

