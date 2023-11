Emma Corrin und Rami Malek genießen Datenight im Partnerlook

Rami Malek (42) und Emma Corrin sind stylish unterwegs! Lange wurde gemunkelt, ob der "Bohemian Rhapsody"-Star und die The Crown-Darstellerin miteinander anbandeln: Immer wieder wurden sie turtelnd und küssend gesichtet. Mittlerweile wollen die zwei ihre Liebe aber nicht mehr verstecken und zeigen sich deshalb seit einigen Wochen gerne verliebt in der Öffentlichkeit. So auch jetzt wieder bei einer entspannten Datenight in New York!

Am Samstag wurden der 42-Jährige und die Britin in Manhattan vor dem Restaurant Arthur's Tavern abgelichtet. Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wirkten die beiden total relaxt und überzeugten mit modischen Outfits, die perfekt zueinander passten. Rami trug eine dunkle Hose mit einem dunkelblauen Hemd sowie einer Jacke in derselben Farbe mit eleganten Schuhen. Seine Begleitung Emma strahlte in einer ähnlichen lockeren Hose, die sie allerdings mit einer braunen Jacke und Sportschuhen stylte. Nach ihrem Abendessen zogen die Turteltauben weiter und trafen sich mit Freunden in der The Flower Shop Bar.

Rami und Emma scheinen die gemeinsame Zeit total zu genießen. Dass die zwei wohl viel Spaß miteinander haben, war auch vor einigen Wochen in der Heimat der Schauspielerin, Kent, beim Einkaufen deutlich geworden. "Sie sahen sehr verliebt aus und liefen herum wie zwei ausgelassene Teenager. Es war wirklich sehr erfrischend", hatte eine Verkäuferin eines Baumarkts gegenüber The Sun verraten.

Anzeige

Raw Image LTD / MEGA Emma Corrin und Rami Malek im September 2023

Anzeige

Aissaoui Nacer / BACKGRID Rami Malek und Emma Corrin im Oktober 2023

Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Emma Corrin und Rami Malek im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de