Leo DiCaprio feiert Geburtstag: Durfte seine Ex nicht rein?

Waren Ex-Freundinnen hier unerwünscht? Leonardo DiCaprio (49) hat eine lange Liste an ehemaligen Partnerinnen und Flirts vorzuweisen. Alleine in diesem Jahr soll der Hollywoodstar Gigi Hadid (28), Irina Shayk (37) und Vittoria Ceretti (25) angebandelt haben. Auch mit der Schauspieler-Tochter Victoria Lamas war ihm im Januar eine Liaison nachgesagt worden. Doch nun herrscht offenbar Eiszeit bei den beiden – denn angeblich wurde die Beauty von Leos Geburtstagsparty verbannt!

Das berichtet nun Daily Mail. Fotos, die dem Magazin vorliegen, zeigen die Tochter von Lorenzo Lamas (65) vor dem Restaurant in Los Angeles, in dem Leo seinen Ehrentag zelebrierte. Gemeinsam mit einer Freundin wartete sie vor dem Lokal – denn angeblich wurde sie an der Tür abgewiesen. Offenbar stand sie nicht auf der Gästeliste der Party.

Statt mit seiner Ex genoss der "Inception"-Star seinen Geburtstag mit seiner neuen Partnerin: Vittoria Ceretti wurde von Fotografen bei der Feier abgelichtet. Für den besonderen Tag seines Schatzes schmiss sich das Model aber nicht in Schale – sondern erschien in zerrissenen, dreckigen Jeans.

