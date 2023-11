Bruce Darnell wurde als Kind von einem Nachbarn missbraucht

Er spricht über ein dunkles Kapitel. Bruce Darnell (66) ist wegen seiner offenen und lebensfrohen Art bekannt. In den Jurys von DSDS oder Das Supertalent sorgte der Choreograf für den einen oder anderen Lacher. Dank seines Charmes bekam er 2021 mit "Surprise! Die Bruce Darnell Show" sogar seine eigene Sendung. Doch sein Humor begleitet ihn nicht sein ganzes Leben. Bruce gibt preis, dass er als Kind missbraucht wurde.

Bruce unterstützt die Kampagne "Schieb deine Verantwortung nicht weg", die sich gegen Kindesmissbrauch richtet. Wie Bild berichtet, habe er selbst damit auch schon Erfahrungen gemacht. "Es ist eine bewegende Geschichte für mich, denn ich bin auch in der Kindheit missbraucht worden", sagte er bei der Vorstellung der Kampagne in Berlin. "Das ist schon lange her", erzählte er weiter. Er sei mit sechs oder sieben Jahren von einem Nachbarn missbraucht worden und habe seinen Eltern nie davon erzählt.

Privat hat Bruce sein Glück noch nicht gefunden. Im Interview mit Bild am Sonntag erzählte der ehemalige GNTM-Laufsteg-Coach, dass er sich oftmals einsam fühlt. "Ich bin jetzt seit zehn Jahren Single, warte immer noch auf die große Liebe", begann er zu berichten. Ewig möchte Bruce aber nicht mehr auf den Mann seiner Träume warten, wie er kurz darauf deutlich machte. "Sie sollte aber bald kommen, da ich jetzt 65 bin. Es ist einfach schön, verliebt zu sein. Dann habe ich 24 Stunden ein Lächeln im Gesicht", gestand er.

Bruce Darnell

Bruce Darnell

Bruce Darnell, Entertainer

