Beweis für Krise? Samira Cilingir trägt ihren Ehering nicht

Ist das der endgültige Beweis? Samira und Yasin Cilingir (32) hatten sich bei Love Island kennengelernt. Kurz nach der Kuppelshow verlobte sich das Paar auch schon. Anschließend folgte die Hochzeit und die Geburt ihres Sohnes Malik und Tochter Medina. Doch schon im Sommerhaus der Stars zeichneten sich Beziehungsprobleme ab – die bis heute andauern. In der vergangenen Zeit häuften sich die Krisengerüchte wieder. Jetzt gibt es neue Hinweise: Samira trägt ihren Ehering nicht!

In ihren Instagram-Storys teilt die Influencerin einen Fashion-Haul und filmt sich dabei im Spiegel. Dabei fällt auf, dass die zweifache Mama weder an ihrer linken noch an ihrer rechten Hand ihren Ehe- oder Verlobungsring trägt. Auch auf Beiträgen, die sie schon vor einigen Monaten gepostet hatte, fehlen die Liebessymbole. Dauert die Krise von Samira und Yasin also schon etwas länger an?

Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich das Ehepaar gegenseitig nicht mehr in den sozialen Medien folgt. Yasins Followerzahl ist um eine Person zurückgegangen. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass er seiner eigenen Ehefrau nicht mehr folgt. Auch Samira hat ihren Yasin auf der Plattform nicht mehr abonniert.

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Influencerin

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir und Yasin Cilingir im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de