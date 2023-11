Christian Wolf bestätigt: Er datet wirklich Romina Palm!

Christian Wolf spricht endlich Klartext. Der frühere Fitness-Influencer hatte in den vergangenen Monaten für ordentlich Schlagzeilen gesorgt – unter anderem wegen der Handlungen in Bezug auf seine Firma und der Trennung von seiner Ex Antonia Elena. Im August hatte er sich dann bis vor wenigen Tagen komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In dieser Zeit häuften sich die Hinweise, dass der Fitness-Fan mit Romina Palm (24) anbandeln soll. Nun bestätigt Christian die Gerüchte!

"Toni und ich haben uns getrennt. Dann ist Zeit vergangen. Dann haben wir es verkündet. Dann ist noch mal Zeit vergangen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Romina zu daten", verrät der in Ungnade gefallene Unternehmer auf Instagram. Dazu könne jeder seine Meinung haben. "Was nicht in Ordnung ist, ist dass nachweislich falsche Gerücht in die Welt gesetzt wurden", betont Christian. Er habe nach der Beziehung angefangen, zu daten. Deswegen sei es in seinen Augen aber nicht in Ordnung, eine Geschichte davor zu erfinden.

Darüber hinaus stellt Christian klar, dass er verstehen könne, warum Leute sich eine Meinung über sein Privatleben bilden: "Ich habe da gar nichts gegen, dass man urteilt – vor allem, weil ich selbst auch schon so dumm war und über das Privatleben anderer öffentlich geurteilt habe." Deswegen könne er der Letzte sein, der sich darüber aufrege.

Sonstige Christian Wolf und Romina Palm, November 2023

Instagram / rominapalm Romina Palm und vermutlich Christian Wolf

Promiflash Romina Palm und Christian Wolf im Phantasialand, September 2023

