Erwischt: Hier knutschen Romina Palm und Christian Wolf!

Romina Palm (24) und Christian Wolf scheinen sich nicht mehr verstecken zu wollen! Schon länger gibt es Gerüchte, dass die beiden miteinander anbandeln. Zuletzt teilte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ein vertrautes Spiegelselfie mit einem Unbekannten – darin wollen Fans eindeutig den Fitnessinfluencer erkannt haben. Offenbar wollen die vermuteten Turteltauben ihre Zuneigung nun auch öffentlich ausleben: Romina und Christian wurden von einem Promiflash-Leser beim Knutschen erwischt!

Am Mittwochabend besuchten die beiden den Klub Flamingo Royal in der Kölner Innenstadt. Ein Promiflash-Leser berichtet, dass sie dort kaum die Finger voneinander lassen konnten: Romina und Chris sollen sich ständig geküsst und geturtelt haben. In dem Video ist auch tatsächlich zu sehen, wie die beiden vor der Diskothek eng umschlungen warten und sich immer wieder leidenschaftlich küssen. Am Ende des Abends sollen die beiden gemeinsam in ein Taxi gestiegen und davongefahren sein.

Christian steht aktuell stark in der Kritik: Gerade erst ging die Beziehung zu seiner schwangeren Freundin Antonia Elena in die Brüche, weil er ihr nicht genug Aufmerksamkeit entgegengebracht hatte. Auch beruflich läuft es alles andere als rund: Wegen steigender Kritik an seiner Unternehmensstrategie zog sich der Unternehmer aus seiner Firma für Nahrungsergänzungsmittel zurück. Auch auf Social Media ist er untergetaucht.

Promiflash Romina Palm und Christian Wolf im September 2023 in Köln

