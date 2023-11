Heino in tiefer Trauer: Alle Infos zu Hannelores Tod

Heino (84) ist in tiefer Trauer. Gerade erst musste sich der Schlagersänger von seiner geliebten Ehefrau Hannelore Kramm (✝81) verabschieden. Schon lange stand es immer schlechter um ihre Gesundheit. Vor einer Woche sei sie an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben. "Es war Heinos ausdrücklicher Wunsch, sich von seiner geliebten Frau in aller Stille verabschieden zu können", verrät sein Manager gegenüber Bild. Vor allem, dass er nicht an ihrer Seite war, als seine große Liebe ihre letzten Atemzüge tat, scheint dem 84-Jährigen enorm zuzusetzen. Heino und seine Hannelore verbrachten stolze 44 Ehejahre miteinander.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de