Nach Trauerfeier: Gottesdienst für Hannelore Kramm geplant

Hannelore Kramm (✝81) hinterlässt eine große Lücke. Gestern wurde bekannt, dass die Ehefrau von Heino (84) gestorben ist. Die Österreicherin soll bereits vergangene Woche in ihrem Haus in Kitzbühel einen Herzstillstand gehabt haben. Der Schlagerstar behielt die Nachricht ihres Ablebens aber zunächst für sich, um in Ruhe von seiner Liebsten Abschied nehmen zu können. Deshalb wurde sie schon am Mittwoch in einer intimen Trauerfeier beerdigt. Es soll aber noch einen weiteren Gottesdienst zu Hannelores Ehren geben.

Das verrät Helmut Werner (39), der Manager des Sängers, gegenüber Bild. "Wir planen im nächsten Jahr einen großen Gottesdienst für Hannelore, an dem alle ihre Freunde teilnehmen können", gibt er bekannt. Wo und wann dieser stattfinden könnte, gibt er nicht preis. Da die 81-Jährige auf einem Friedhof in ihrer Heimat Kitzbühel begraben wurde, wäre es gut möglich, dass die Gedenkfeier in der Nähe stattfindet.

Neben Heino waren bei der Beerdigung nur wenige, sehr enge Freunde und sein Sohn Uwe anwesend. Nachdem Hannelore ihre letzte Ruhe gefunden hatte, soll der 84-Jährige einen Strauß mit 44 roten Rosen auf ihr Grab gelegt haben, die ihre 44 Ehejahre symbolisieren sollen. Laut der Zeitung sei dies eine Tradition: zu Lebzeiten habe er seiner Frau an jedem Hochzeitstag einen solchen Blumenstrauß geschenkt.

ActionPress Hannelore Kramm im Jahr 2019

Getty Images Heino und Hannelore im Januar 2015 in München

Getty Images Heino mit seiner Frau Hannelore Kramm im April 2019

