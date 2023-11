Travis überließ Taylor Swift die öffentliche Liebesbekundung

So aufrichtig ist der neue Mann wohl! Das Video, in dem sich Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) nach ihrer Show vertraut umarmen und küssen, begeisterte die Fans. Sie hatten nämlich schon lange vermutet, dass zwischen der Sängerin und dem NFL-Spieler etwas läuft. Der Superstar gab mit der Kussszene ein deutliches Statement und veröffentlichte so seine neue Liebe. Travis' Körpersprache in dem Clip verrät offenbar: Es lag bei Taylor, ob sie die Romanze nun bekannt macht oder nicht!

Gegenüber Mirror verrät eine Expertin für Körpersprachen mehr zu der Turtelei von Taylor und Travis. Sie beschreibt den Kuss als den aufrichtigsten und liebevollsten, den man von der Künstlerin bisher gesehen hatte. Travis sei darauf bedacht gewesen, die Beauty bei ihrer Wahl, die Beziehung zu veröffentlichen, nicht zu beeinflussen. "Tatsächlich sind Travis' Arme zunächst hinter ihm verschränkt, was bedeutet, dass er seine Freundin nicht übergehen will – er überlässt ihr die Entscheidung", analysiert die Expertin.

Neben des Kusses hatte Taylor noch einen weiteren deutlichen Hinweis zu ihrer neuen Liebe gegeben und dichtete während ihrer Show eine Zeile des Songs "Karma" um. Aus "Karma ist der Mann auf dem Bildschirm" wurde kurzerhand "Karma ist der Mann bei den Chiefs" – dem Team des NFL-Profis.

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im November 2023 in Buenos Aires

Backgrid / Action Press Travis Kelce und Taylor Swift in New York, Oktober 2023

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

