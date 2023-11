Runde zwei: Diese Talente sind im "The Voice"-Halbfinale!

Auch sie haben den Sprung ins Halbfinale geschafft. Bei The Voice of Germany geht es heute Abend wieder um viel: Die zweite Qualifikationsrunde für das Halbfinale steht an. Vergangene Woche kamen bereits Joy, Egon, Joel und Desirey in die nächste Runde. Und auch diesmal schenken die Talente sich nichts. Nun steht die Entscheidung fest: Auch sie erreichen das "The Voice"-Halbfinale.

Die zweite Runde vor dem Halbfinale war ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch diesmal haben die Sänger aus dem Team von Bill (34) und Tom Kaulitz (34) die Nase vorn. Zum ersten Mal schaffen es die Zwillinge, sich zwei Hot Seats zu sichern: Sowohl Marc als auch Naomi bleiben sitzen. "Oh mein Gott, wir haben zwei Leute im Halbfinale?", ruft Bill begeistert vor der letzten Runde. Das bedeutet aber auch, dass ein Coach die Show ohne Talent verlässt: Es trifft Giovanni Zarrella (45). Die letzten zwei starken Stimmen sind Emely aus dem Team von Ronan Keating (46) und Kim aus dem Team von Shirin David (28).

Besonders Shirin musste in dieser Folge einiges aushalten. Ihre Talente flogen nach und nach raus. Besonders um den Nachwuchssänger Fritz schien sie zu trauern, denn sie war ein großer Fan seiner Stimme. Nachdem auch Richard gehen musste, scheint sie die Entscheidungen persönlich zu nehmen. "Ich bin heute nicht mehr ansprechbar", ärgerte sie sich.

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Marc, "The Voice"-Halbfinalist

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Emely, "The Voice"-Kandidatin 2023

Instagram / shirindavid Shirin David bei "The Voice of Germany" 2023

