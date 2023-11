Zehnmonatige Unfall-Genesung: Jeremy Renner ist Tränen nahe

Er ist auf dem Weg der Besserung! Jeremy Renner (52) hatte im Januar einen lebensgefährlichen Unfall. Der Schauspieler wurde am ersten Tag des neuen Jahres von seinem eigenen Schneepflug überrollt. Aufgrund schwerster Verletzungen und mehr als 30 Knochenbrüchen musste er eine lange Zeit auf der Intensivstation unter Beobachtung bleiben. Seine Genesung dauert bis heute an. Im Anblick seiner Fortschritte nach zehn Monaten wird Jeremy emotional!

Auf seinem Instagram-Profil bringt der The Avengers-Star seine Follower regelmäßig auf den neusten Stand seiner Gesundheit. Ein Video zeigt, wie er seine motorischen Fähigkeiten an einem steilen Hang mit kurzen Sprints und kleinen Sprüngen trainiert. "Heute arbeite ich seit zehn Monaten an meiner Genesung. Diese Übungen habe ich zum ersten Mal versucht (vor allem in steilem Gelände) und ich war zu Tränen der Freude, Hoffnung und Dankbarkeit gerührt", schreibt Jeremy dazu. Er habe viele Gründe weiterzumachen und gesund zu werden, aber Familie, Freunde und Fans seien sein Treibstoff.

Schon wenige Monate nach seinem großen Unglück habe der Hollywood-Star verschiedene Therapien ausprobiert. Die körperlichen Anwendungen seien aber lange nicht so hilfreich gewesen wie seine mentale Stärke. "Aber meine größte Therapie war mein Verstand und der Wille, hier zu sein und meine Genesung voranzutreiben und besser zu werden.... Außergewöhnlich zu sein", erklärte der 52-Jährige im Netz.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, US-amerikanischer Schauspieler

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner im Juli 2019

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, Schauspieler

