Datet Alessandra Wichert jetzt etwa "Love Island"-Leandro?

Datet sie etwa ihren Love Island-Kollegen? Alessandra Wichert hatte in diesem Jahr auf der Liebesinsel nach ihrem Mister Right gesucht. Schon direkt zum Anfang knisterte es heftig zwischen ihr und Fabi (25). Auch nach der Show wollten sie sich weiter kennenlernen, aber nach wenigen Wochen brachen sie ihr Kennenlernen wieder ab. Leandro zeigte auch Interesse an der hübschen Blondine. Kontakt haben sie auch: Datet Alessandra jetzt Leandro?

"Da das Thema doch sehr viele interessiert und auch viele automatisch davon ausgehen: Nein, ich date Leandro nicht", schreibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Gefühle würden die beiden nicht füreinander empfinden: "Wir haben Kontakt. Wir verstehen uns auch sehr gut, aber wir sind und bleiben Freunde", stellt Alessandra klar.

Vor wenigen Tagen hatte die Beauty nämlich verraten, dass sie aktuell wieder jemanden kennenlerne. Weitere Details zu dem Mann teilte die Züricherin nicht mit ihren Followern. Daraufhin häuften sich die Vermutungen, dass es sich bei dieser Person um Leandro handeln könnte, da der Brasilianer seinen Flirt mit Evi (28) bereits beendet hatte.

