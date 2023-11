Familie zu groß: Sarah Connor und Co. feierten im Hotelsaal

Sophia-Luisa Lewe (31), genannt "Lulu", plaudert Details über ihre große Familie aus. Die Musikerin hat sieben Geschwister: Sarah Connor (43), Anna-Maria Ferchichi (42), Marisa (37), Robin (35) und Valentina Lewe (27) sowie die Zwillinge Mick und Lex (15). Drei davon sind Eltern – allein Anna-Maria hat acht Kinder. Wenn alle Verwandten zusammenkommen, muss daher ordentlich Platz her. Für ein Familientreffen hatten sie sogar mal einen ganzen Hotelsaal gemietet!

Wenn sich Eltern, Kinder, Partner und Enkelkinder treffen möchten, kommen 30 Personen zusammen. "Logistisch ist es schon fast gar nicht möglich, alle auf einem Haufen und so viele Teller zu haben", erzählt Lulu im Interview mit Bild. Weihnachten hatten sie deshalb schon mal in einem Hotel gefeiert: "Wir haben einen riesigen Saal gemietet und das war richtig schön. Aber das auch terminlich hinzubekommen, ist schwer." Manchmal werde jemand krank. Außerdem leben sie fast alle in verschiedenen Städten. "Also, es funktioniert, aber es ist nicht einfach. Es wird immer schwieriger, umso mehr Kinder dazukommen", findet die 31-Jährige.

Das Verhältnis zu ihren Geschwistern sei sehr gut. "Wir hören uns nicht täglich, aber wenn wir zusammenkommen, ist es immer schön. Es ist immer sehr tief und ich habe mit allen Geschwistern eine ganz unterschiedliche Bindung", verrät Lulu.

Instagram / lulucita__ Sophia-Luisa Lewe, Mai 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Kinder

Instagram / sarahconnor Sophia-Luisa Lewe mit ihrer Schwester Sarah Connor und weiteren Gästen auf ihrer Hochzeit

