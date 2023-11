Ist Kanye West wieder Single? Die Fans sind sich uneinig

Ist an den Trennungsgerüchten um Kanye West (46) und Bianca Censori etwas dran? Ein Insider hatte behauptet, dass der Rapper und die Beauty ihrer Beziehung fürs Erste ein Ende gesetzt haben. Biancas Freunde und Familie seien nie ein Fan des Unternehmers gewesen und hätten gehofft, dass sie endlich aufwache. Bisher haben sich weder Kanye noch Bianca persönlich dazu geäußert. Was glauben die Fans?

"Niemand hat Ye verlassen. Sie ist nur in ihrer Heimatstadt. Ihr seid alle so leichtgläubig", kommentiert ein User auf Reddit. Ein anderer schreibt: "Sie ist nur nach Hause gefahren." Doch die Promiflash-Leser sind da offenbar anderer Meinung. In einer Umfrage [Stand 18. November, 15:10 Uhr] gaben 66,3 Prozent der Teilnehmer an, zu vermuten, dass Kanye und Bianca wirklich getrennt sind. Nur 33,7 Prozent glauben, dass die beiden noch ein Paar sind.

Der Informant, der die Trennungsgerüchte gestreut hatte, verriet gegenüber The Sun: "Kanye sagte, dass sie seit Mitte Oktober eine Verschnaufpause eingelegt haben und er sich im Moment nur auf die Musik konzentriert." Der Ex-Mann von Kim Kardashian (43) sei eine schwierige Person – Bianca habe ihn jedoch händeln können: "Bianca war eine der geduldigsten Personen, die je mit ihm zu tun hatten. Sie hat sich immer um ihn gekümmert."

