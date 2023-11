Nach Missbrauchsklage: 50 Cent verspottet erneut P. Diddy

50 Cent (48) nimmt kein Blatt vor den Mund. Gegen seinen Musikkollegen P. Diddy (54) wurden vor wenigen Tagen heftige Vorwürfe erhoben: Dessen Ex Cassie (37) hatte behauptet, von dem Rapper gezwungen worden zu sein, mit männlichen Prostituierten Sex gehabt zu haben. Kurz nach den Anschuldigungen der Sängerin kam es vor Gericht zu einer Einigung. Somit scheint der "I'll Be Missing You"-Interpret aus dem Schneider zu sein. Doch 50 Cent schießt jetzt im Netz gegen P. Diddy.

In einem inzwischen gelöschten Instagram-Beitrag schrieb der US-Amerikaner: "[P. Diddy] hat das Geld sehr schnell bezahlt, er hätte das tun sollen, bevor die Haie das Blut im Wasser gesehen haben. Und hier kommen sie in 5, 4, 3, 2, 1 – jede Frau, die er angefasst hat." 50 Cent macht deutlich, was er von dem 54-Jährigen hält und lässt keine Möglichkeit aus, um dies der Öffentlichkeit zu zeigen.

Denn nicht nur Cassie erhebt gegen P. Diddy heftige Anschuldigungen. In einem Interview aus dem Jahre 2004 hatte Kimora Lee Simmons (48) angedeutet, von ihm bedroht worden zu sein. Laut dem New York Magazine habe das damals schwangere Model "etwas zu P. Diddy gesagt und er habe gedroht, sie zu schlagen".

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Mai 2015

Getty Images 50 Cent, Rapper

Getty Images Kimora Lee Simmons, Juni 2019

