Mariah Carey wird mit ihren Zwillingen (12) auftreten!

Mariah Carey (54) wird nicht alleine auf der Bühne stehen! Die Sängerin ist unter anderem bekannt für ihren beliebten Weihnachtshit "All I Want for Christmas Is You", der jedes Jahr erneut an die Spitze der Charts stürmt. Neben der Vorweihnachtszeit steht bei der Sängerin noch ein weiteres großes Event an. Sie wird bei den diesjährigen Billboard Music Awards auftreten – und zwar nicht allein: Ihre Zwillinge Moroccan (12) und Monroe Cannon (12) werden dort zusammen mit Mariah performen!

Die Performerin habe ihre Kinder zu dem gemeinsamen Auftritt nicht gedrängt. Ihre Sprösslinge seien selbst ambitionierte Sänger und freuen sich auf die Bühne. "Es ist, was sie immer tun wollten! Sie arbeiten wirklich hart dafür und das ist beeindruckend für mich", verrät sie gegenüber People. Sie genieße es sehr zu erleben, wie die beiden zu den Menschen heranwachsen, die sie einmal werden sollen. "Ich liebe es zu sehen, wie sie diesen Raum der Performance und der Musik betreten", erklärt die Sängerin.

Sie wolle aber nichts mit der Karriere ihrer Kinder überstürzen. Neben dem Singen und Performen haben die Zwillinge noch viele andere Hobbys. "Ich hatte immer gehofft, dass sie selbst Sport machen wollen, denn als sie klein waren, musste ich sie sehr dazu animieren", schildert Mariah.

